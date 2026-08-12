Score
Liga Ribereña de béisbol vence 12-11 a Legón Americana en Orizaba
El equipo de béisbol de la Liga Ribereña se llevó una emocionante victoria en Orizaba, destacando por su ofensiva en las primeras entradas.
Con rallys de seis carreras en la primera y tercera entrada, el equipo de la Liga Ribereña labró una victoria por la mínima diferencia de 12-11 ante la novena de Legón Americana, en cotejo correspondiente a la jornada 3 de la Serie Nacional de béisbol de categoría 7-8 años, la cual se disputa en Orizaba, Veracruz.
El conjunto monclovense salió encendido y atacó en la primera tanda con anotaciones de Yaser Vega, Sebastián Camarillo, Vicente Martínez, Diego Flores, Iván Cerros y Adrián Llanas, para tomar la iniciativa en el score.
El conjunto rival respondió en la parte baja del segundo capítulo y recortó la distancia con triple producción, pero la artillería ribereña reanudó la ofensiva en la tercera entrada con timbres de Mateo Vázquez, Adrián Llanas, Andy Ramos, Emilio García, Elías Hernández y Liam Vázquez, poniendo el score 12-3.
Aunque los legionarios se agenciaron tres anotaciones en el fondo del tercer rollo y cinco más en la sexta tanda, no les alcanzó y la Selección Ribereña terminó sumando su segundo triunfo en el certamen.
El éxito fue para Mateo Vázquez en labor de relevo, mientras que Yaser Vega y Emilio García batearon de 2-2 para liderar el ataque, seguidos por Andy Ramos, quien se fue de 3-2. Para hoy, el conjunto ribereño disputará doble cartelera con los equipos de Cuauhtémoc y Cura Trujillo como rivales, buscando definir su pase a la siguiente ronda.