Liga Ribereña de béisbol vence 12-11 a Legón Americana en Orizaba

Con rallys de seis carreras en la primera y tercera entrada, el equipo de la Liga Ribereña labró una victoria por la mínima diferencia de 12-11 ante la novena de Legón Americana, en cotejo correspondiente a la jornada 3 de la Serie Nacional de béisbol de categoría 7-8 años, la cual se disputa en Orizaba, Veracruz.

El conjunto monclovense salió encendido y atacó en la primera tanda con anotaciones de Yaser Vega, Sebastián Camarillo, Vicente Martínez, Diego Flores, Iván Cerros y Adrián Llanas, para tomar la iniciativa en el score.

El conjunto rival respondió en la parte baja del segundo capítulo y recortó la distancia con triple producción, pero la artillería ribereña reanudó la ofensiva en la tercera entrada con timbres de Mateo Vázquez, Adrián Llanas, Andy Ramos, Emilio García, Elías Hernández y Liam Vázquez, poniendo el score 12-3.

Aunque los legionarios se agenciaron tres anotaciones en el fondo del tercer rollo y cinco más en la sexta tanda, no les alcanzó y la Selección Ribereña terminó sumando su segundo triunfo en el certamen.

El éxito fue para Mateo Vázquez en labor de relevo, mientras que Yaser Vega y Emilio García batearon de 2-2 para liderar el ataque, seguidos por Andy Ramos, quien se fue de 3-2. Para hoy, el conjunto ribereño disputará doble cartelera con los equipos de Cuauhtémoc y Cura Trujillo como rivales, buscando definir su pase a la siguiente ronda.