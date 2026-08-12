Naranjeros San Buena vence a Indios y avanza a la final

Naranjeros detonó los cañones a la hora cero y terminó venciendo a Indios de San Buena por pizarra de 15 carreras a 8, para asegurar su presencia en la gran final del Grupo 2.

El pasado domingo, el Parque "Chacho" Fabela de la colonia Occidental escenificó un intenso tercer encuentro que definió una reñida semifinal, en la que el mayor poder ofensivo de la "naranja mecánica" le valió para quedarse con el pase a la serie de campeonato.

Desde la loma, Manuel Torres asumió la responsabilidad en el juego decisivo y respondió con una sólida actuación para anotarse el acierto, mientras que Héctor Campos lideró la producción de Naranjeros, a la vez que Gilberto Hernández cargó con la derrota.

En un auténtico duelo de metralla, Generales superó a Mosqueteros por la mínima diferencia de 16 carreras a 15 para obtener el segundo boleto a la serie final del Grupo 2 de la Liga Recreativa de Béisbol para jugadores de 50 años y más.

Con drama hasta el último out, la tropa salió del diamante del Parque Armando "El Güero" Pruneda con un merecido triunfo en el tercero de la serie semifinal, y el próximo fin de semana jugará por la corona ante Naranjeros.