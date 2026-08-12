Jaguares Master logra remontada y avanza a semifinales en la Liga de Voleibol

Jaguares Master vino de menos a más y terminó gestando una espectacular remontada ante el sexteto de Truenos, al que superó en tres sets para conseguir el pase de entrada a la semifinal de la categoría varonil, en la Liga de Voleibol Rangelitos.

En cotejo de playoffs, los Truenos dominaron el arranque con parciales de 26-24, pero la escuadra felina reaccionó de forma oportuna y en el segundo set emparejó las acciones. Los felinos sellaron cartones de 25-20 para mandar la definición al tercer episodio, en el cual mantuvieron el dominio y sellaron la victoria con parciales de 15-11, para acceder a las semifinales.

En otro cotejo de cuartos de final de la división varonil, La Joyita no tuvo mayores complicaciones ante Cuervos y labró una victoria en dos sets para avanzar a la ronda semifinal. Los joyeros ejercieron una clara superioridad sobre la cancha y lo reflejaron con parciales de 25-14 y 25-2, labrando un contundente triunfo.

En partido de la categoría mixta, el equipo de Los Gil dio un paso firme rumbo a los playoffs tras vencer a la escuadra de Ajolotes en dos sets. Con parciales de 25-18 y 25-21, Los Gil definieron el partido por la vía rápida y se agenciaron un resultado que amplía sus aspiraciones de pretemporada.