Juventus vence a Trailas Teca: 4-2 en la Liga Municipal

Con un par de goles en los últimos minutos del tiempo reglamentario, el equipo de Juventus gestó una valiosa victoria por marcador de 4-2 sobre Trailas Teca, en partido que disputaron el fin de semana durante la jornada 3 de la Liga Municipal de Fútbol.

La Juve tuvo la capacidad para sacudirse una desventaja tempranera y contó con un ataque dinámico para inclinar la balanza a su favor, en uno de los partidos más atractivos de la cartelera dominical de la categoría Premier Plus.

El cronómetro marcaba el minuto 13 cuando Josymar García anotó para darle la ventaja a los traileros; después, Juventus le dio la vuelta al marcador antes del descanso de medio tiempo, con anotaciones de Cristian Treviño al 40´ y Fabián Fuentes al 45´.

Posteriormente, Trailas emparejó los cartones al minuto 53´ con un tanto de Cristian Espinoza, y parecía encarrilarse a la remontada. Sin embargo, el conjunto albo ajustó oportunamente y tomó el control del partido. Fue hasta el minuto 85 cuando la Juve logró retomar la ventaja con un tanto de Jorge Retiz, mientras que unos segundos después, Irving Treviño firmó el cuarto tanto y le puso el cerrojo al resultado.

El triunfo escaló al Juventus al tercer puesto de la tabla, con 8 unidades, mientras que los traileros se quedaron con 7 puntos tras la derrota.