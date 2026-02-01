Coahuila A blanquea a Chihuahua B: triunfo en U-15

En la primera jornada del Campeonato Nacional de Béisbol U-15, el cual inició ayer en esta ciudad, la novena de Coahuila A se valió de una joyita de pitcheo de Víctor Posada para sumar su primer triunfo, al blanquear a Chihuahua B por 4-0.

Fueron 6 entradas y un tercio de dominante labor del derecho Posada sobre el montículo del Estadio Kickapoo Lucky Eagle, de donde bajó victorioso tras registrar 2 hits en contra, un golpe y 7 ponches. El relevista Sebastián Hernández completó la obra al lanzar los últimos 2 tercios sin contratiempos, mientras que la derrota recayó en la labor del abridor Emmanuel Ramírez.

Por su parte, la ofensiva coahuilense respondió con bateo oportuno para gestar el triunfo. En el tercer rollo, William Ovalle hizo la carrera de la quiniela tras un error del paracorto chihuahuense César Ruiz, mientras que Tadeo Hernández aprovechó una pifia del receptor Derek Núñez para ampliar la ventaja 2-0.

Para la sexta entrada, Coahuila sumó 2 carreras más para sellar el resultado. Juan Monsiváis fue impulsado por Ovalle quien conectó imparable al jardín central, mientras que Elías García agregó la cuarta rayita y definitiva tras ser impulsado con hit de Tadeo Contreras.

Con esta victoria, Coahuila A se colocó momentáneamente al frente del Grupo C, mientras que hoy disputará su segundo compromiso de la primera ronda ante Sonora, en el diamante del Estadio Kickapoo Lucky Eagle.