Cobac Prepa 24 suma punto extra en empate y penaltis

El equipo de Rayados Monclova inició la eliminatoria con la mecha encendida y debutó con un triunfo por marcador de 3-1 sobre Coyotes Saltillo, en la categoría Juvenil de la Copa Telmex.

Ayer en la cancha 2 de la Unidad Deportiva, el equipo monclovense consiguió un triunfo contundente que lo colocó momentáneamente al frente del Grupo "A". Enrique Karam, Diego García y Kevin Trujillo hicieron las anotaciones para la victoria de Rayados, a la vez que Axel Martínez contribuyó con un solitario gol para descontar por el representativo saltillense.

COBAC SUMÓ 2 UNIDADES

En partido que terminó empatado a un gol en tiempo reglamentario, la escuadra del Cobac Prepa 24 sumó el punto extra después de superar 5-4 en tanda de penaltis al equipo de Acuña LMFA.

En el primer tiempo, Baruck Contreras anotó para darle la ventaja al cuadro fronterizo, luego, en el complemento, Gonzalo Luna convirtió desde los once pasos para igualar los cartones. Tras el silbatazo final se disputó un punto adicional desde los once pasos, instancia en la que el equipo monclovense fue más contundente.

FRONTERA VENCIÓ A PARRAS

La selección de Frontera sumó sus primeros 3 puntos en la categoría Juvenil tras imponerse ante Parras Soccer con un claro 3-1, en partido de la jornada que se disputó ayer por la mañana. William Zapata, Alejandro García y Carlos Flores hicieron las anotaciones del triunfo rielero, en tanto que David Osoria salvó la honra del equipo parrense.