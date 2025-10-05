Emilio García Hernández finaliza en cuarto lugar en Mr. México 73

Emilio García Hernández no pudo mantener su reinado en la categoría Veteranos 55-59 años y más de 75 kilos, en la edición 73 del clásico Mr. México.

Después de dos títulos consecutivos, el fisicoculturista monclovense terminó en cuarto lugar dentro del evento celebrado este fin de semana en CDMX.

"No siempre se es primer lugar, esta vez hubo alguien mejor que yo. Llegamos con la mejor preparación para este clásico Mr. México 73, siempre con la incertidumbre de quiénes tocarán y cuántos seremos. Se siente la adrenalina, y fluyen las emociones antes de subir, las horas se vuelven eternas para subir a tarima, y disfrutamos los pocos segundos de poses, y esperamos los números de finalistas", comentó García Hernández sobre su participación en la justa.

"Después vino más de una hora para la premiación, y que esperar a que empezaran a dar del sexto al primer lugar. Hoy por hoy siento que no defraudé porque me tocaron compañeros con muchísimo más nivel que yo. Este cuarto lugar va dedicado a mi gente que está al pendiente de mis resultados, de Monclova y todo Coahuila", agregó.