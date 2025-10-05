SSN Monclova domina y vence a Liga Municipal de Castaños en Copa Telmex Varonil

El equipo de SSN Monclova ejerció una clara superioridad en el primer tiempo y lo aprovechó para sumar su primer triunfo en la primera ronda de la Copa Telmex Varonil, tras vencer a la Liga Municipal de Castaños por marcador de 5-3.

En duelo correspondiente al Grupo "B", la oncena monclovense labró una cómoda ventaja durante la primera mitad. "Angel Duarte" firmó un par de anotaciones mientras que "Luis Castillo", "Kevin Reyna" y "Alan Calvillo" aportaron un tanto para consumar la victoria.

A su vez, el conjunto castañense alcanzó a evitar una derrota más dolorosa, pues estuvo abajo en el tanteador por 4-1. Los goles del descuento fueron obra de "Luis Vázquez", "Antonio Villastrigo" y "Diego Hernández".

PIEDRAS NEGRAS GOLEÓ A BARROTERÁN

"Braulio Pérez" hizo alarde de su contundencia con un par de anotaciones, liderando a Maquinados de Piedras Negras en la goleada de 4-0 sobre Real Malvinas de Barroterán, en acciones del Grupo "C"

La contundencia de "Pérez" salió a relucir al firmar un doblete que le abrió el camino del triunfo al conjunto maquinista, a la vez que "Alfonso Martínez" y "José Rodríguez" contribuyeron con un tanto para darle tintes de goliza al resultado.

En otro cotejo, el combinado de Nueva Rosita se presentó en la justa estatal con un sufrido triunfo por marcador de 2-1 sobre la escuadra de Gunderson de Frontera.