La Pandilla Piedras Negras sufre derrota ante MyD Monclova

Con solidez defensiva y un ataque letal, la escuadra de MyD Monclova se presentó en la eliminatoria estatal Femenil de Copa Telmex con una goleada de 3-0 sobre La Pandilla de Piedras Negras, dentro del Grupo 'B'.

En encuentro que se escenificó en la cancha de Unidad Deportiva, MyD hizo valer la localía y consiguió un valioso triunfo para acercarse a la siguiente fase de la justa.

Gloria Moreno firmó el gol de la ventaja, mientras que Dariana Quiñónez y Cindy Segovia la secundaron con anotaciones que le dieron mayor claridad a la ventaja sobre el conjunto nigropetense.

REPARTIERON PUNTOS

La Pandilla de Piedras Negras tuvo un aceptable debut en la Copa Telmex Femenil tras agenciarse 2 puntos frente al Deportivo Julianas de Monclova, en cotejo del Grupo 'B'.

El marcador quedó intacto en el tiempo reglamentario, con lo que ambas escuadras se adjudicaron un punto, mientras que en tanda de penaltis, La Pandilla se adjudicó una unidad extra al imponerse por 5-4 ante las Julianas.