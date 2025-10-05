Triunfo de Acereros liderado por Alex Alejo y Edgar Arichel

Alex Alejo lanzó sólidas 6.2 entradas, Edgar Arichel contribuyó con un par de anotaciones y juntos lideraron el triunfo de Acereros sobre Mariners por pizarra de 5-2, en encuentro que abrió la séptima serie en la categoría Pre-Junior de la Liga de Béisbol Furiazul.

La novena marinera estrenó el score en la parte alta de la primera entrada. Carlos Castro abrió el orden al bat con sencillo, llegó hasta la antesala con robo y terminó pisando la goma tras ser empujado por Lucio Hernández con sencillo; después, este mismo consiguió la segunda y última carrera para la causa.

Por su parte, el conjunto acerero le dio la vuelta a los cartones en el fondo del primer rollo con triple producción impulsada por Enrique Rodríguez. Gael Cancino, Axel Alejo y Edgar Arichel llenaron la casa, luego Rodríguez se hizo presente fondo un batazo profundo que terminó remolcando 3 carreras.

Posteriormente, Acereros extendió su dominio con 2 rayitas más en la sexta tanda. Arichel e Íker López sumaron un par de anotaciones en ese capítulo para definir el triunfo del conjunto azul.

Sobre el montículo del Parque Xochipilli 2, Alex Alejo destacó con una sólida labor de 6.2 innings en los que registró un par de anotaciones y 6 hits en contra, dio un pasaporte y abanicó a 9 bateadores, adjudicándose la victoria con relevo corto de Enrique Rodríguez, quien sacó el último tercio del juego.

Por su parte, Lució Hernández se llevó la derrota tras lanzar 4 entradas y 2 tercios, a la vez que destacó como el mejor bateador del encuentro al pegar de 3-2 con una producida y una carrera anotada.