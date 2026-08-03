Deportivo Aviación cae en penales ante Juventus: Copa 2026

El Deportivo Aviación echó por la borda una gran campaña al quedar eliminado del Torneo de Copa 2026 de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino. El mandón de la campaña regular se despidió de la justa con una amarga derrota en serie de penaltis frente al Juventus, equipo que sigue en el papel de "caballo negro".

En encuentro que se disputó el sábado en la cancha del Cefare, los aviadores y la Juve empataron sin goles en tiempo reglamentario, por lo que tras el silbatazo final del árbitro Jesús Romero, el pase se decidió desde el manchón, donde la escuadra de azul terminó imponiéndose por 3-1.

En esa instancia, el arquero Mario Lerma fue determinante al atajar los disparos de Jesús Alejandro Maldonado y Jesús Evelio Hernández; la tercera falla, la cual sentenció la eliminatoria, fue de Daniel Ruiz quien estrelló el balón en el poste izquierdo, mientras que Aldo Juárez fue el único que pudo convertir por Deportivo Aviación.

Del lado contrario, Adrián González abrió la serie con un tiro errado, pero luego siguieron aciertos de Mario Pinales, Sergio Santillana y Francisco Alonso Mancha que le otorgaron el triunfo al Juventus, equipo que en la presente liguilla ya eliminó a dos equipos favoritos en el papel, como Lindavista y ahora la Aviación.

Los Cheyenes aprovecharon la localía en la Unidad Deportiva de San Buena para vencer a los Halcones de la colonia Chinameca con una holgada diferencia de 3-1, para instalarse en la gran final del Grupo "A". Rolando Ozuna, Alberto Esparza y Ariel de Jesús Sánchez anotaron para labrar una contundente victoria que le abrió el camino a la tribu para el juego por el campeonato; a su vez, los emplumados respondieron con un solitario tanto de Pedro Esparza para acortar la desventaja.