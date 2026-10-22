Colonia Borja golea 8-1 a Tigres: Ángel Reyes destaca con hat-trick

Ángel Reyes firmó un hat-trick para liderar la contundente exhibición de la Colonia Borja en la goleada de 8-1 sobre Tigres, en encuentro que disputaron el pasado miércoles dentro de la jornada 12 de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.

En la cancha de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos, la Borja ejerció una clara superioridad que terminó reflejando en una abultada ventaja. Reyes se despachó con 3 anotaciones para apuntalar el resultado, secundado con goles de José Vargas, Félix Valdez, Gerardo Reyes, Leonardo García y José Esquivel para gestar la goleada.

Por los felinos, Marco Antonio Puente se hizo presente con un solitario gol que sirvió apenas para salvar la honra. Con el triunfo, la Borja alcanzó las 22 unidades y se afianzó en zona de calificación, mientras que Tigres se estancó con 8 puntos en el penúltimo lugar.

Necaxa goleó al Polonia con un contundente 7-1, en otro cotejo correspondiente a la duodécima fecha. Jesús Abundis marcó en tres ocasiones para apuntalar la ventaja necaxista, la cual fue reforzada por Horacio Hernández con doblete, mientras que Francisco Lara y Víctor Sánchez contribuyeron con un tanto; por su parte, los polacos alcanzaron a descontar por medio de Eduardo Valle.