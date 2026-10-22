Inicia la Liga de Béisbol Prendamos Monclova: Mets y Blue Jays se enfrentan

La lucha por el campeonato de la Liga de Béisbol Prendamos Monclova se intensificará este domingo cuando arranque la primera serie de postemporada.

Después de una larga y reñida fase regular, los playoffs del circuito de pelota coordinado por el Club Astros arrancan con una cartelera dominical de cuatro encuentros, iniciando en todos los frentes a partir de las 10:30 de la mañana.

En el diamante del Parque AHMSA, los Mets se encargarán de poner en marcha la postemporada en serie ante Blue Jays, mientras que en el campo 3 de las mismas instalaciones de la siderúrgica, los Piratas le harán los honores a la novena de Ángeles.

Por otro lado, el campo del Parque Xochipilli será escenario del encuentro entre los equipos de Seguridad Pública y Yankees, mientras que en el Parque Ferrocarrilero de Frontera, Cachorros le hará los honores a los Astros.

Los playoffs de la Liga de Béisbol "Prendamos Monclova" están programados a ganar dos de tres posibles encuentros para conseguir el pase a la ronda semifinal.