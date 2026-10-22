Victoria contundente de Interial Saltillo sobre Piratas en la Liga de Béisbol 60 y más

La escuadra de Interial Saltillo conservó el liderato de la Liga de Béisbol 60 y más tras vencer a Piratas por pizarra de 13 carreras contra 3, mejorando su marca a 5-0 tras cinco series disputadas.

En encuentro que se disputó el miércoles por la tarde en el diamante del Parque Ferrocarrilero, la novena saltillense tomó ventaja en el primer episodio con triple producción elaborada por Marino Calderón, Juvenal Interial y Francisco Aguilar, mientras que Daniel Ramírez apareció en la tercera tanda para ampliar la diferencia 4-0.

Para la parte baja del cuarto capítulo, Interial extendió su dominio con otro racimo de tres anotaciones, mientras que en la quinta entrada fue sentenciada la victoria con un rally de seis que fabricaron Jorge Gutiérrez, Marino Calderón, Juvenal Interial, Francisco Aguilar, Francisco Aguilar y Roberto Interial.

Los filibusteros despertaron en el cierre del quinto episodio para recortar la diferencia. Ramón Martínez y Candelario de los Reyes sumaron un par de carreras a la cuenta de Piratas en dicha entrada, mientras que Rogelio Cordero timbró en la sexta para hacer más decoroso el score final.

En la lomita, Héctor Olveda lanzó por espacio de siete innings para anotarse el éxito, a la vez que Marino Calderón bateó de 5-4 y Daniel Ramírez de 4-3 para comandar la artillería ganadora, mientras que Alejandro García se llevó la derrota.