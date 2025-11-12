Potros de la colonia Tecnológico lideran la competencia infantil en Coahuila

Con 45 puntos sumados a lo largo de 9 jornadas, el equipo de Potros fue designado como el club con mejor desempeño en la edición Infantil de la Asociación de Football Americano del Norte de Coahuila.

Los corceles de la colonia Tecnológico terminaron la campaña regular con 22 juegos ganados, un empate y 4 derrotas, para liderar el standing general de la competencia. Además, Potros contó con la mejor ofensiva con 648 puntos anotados, y también fue la defensiva más sólida con apenas 126 puntos admitidos.

¿Qué otros equipos destacaron en la competencia?

Detrás de la escuadra guinda, los Dragones de Piedras Negras terminaron en la segunda posición con 42 puntos, Venados de Piedras Negras sumó 41 unidades en el tercer puesto, y Vaqueros de Acuña contabilizó 39 puntos en la cuarta posición.

Por categorías, Potros ocupó el tercer puesto de la competencia en U-8 con 14 puntos, por debajo de Dragones que sumó 18 y Venados con 16, mientras que Vaqueros registró 12 unidades; por otro lado, en U-10, Vaqueros lideró la tabla con 18 puntos, seguido por Broncos con 16, Potros con 13 unidades en la tercera posición y Venados con 12 en el cuarto puesto.

¿Cómo se desempeñó Potros en la categoría U-12?

Finalmente, en U-12, los corceles tuvieron una campaña perfecta al sumar 9 victorias consecutivas para un total de 18 puntos. En segundo lugar terminó Dragones con 15 unidades, le siguió Águilas de Piedras Negras con 14 y Venados con 13.

De manera individual, Darío Pérez Rivas se convirtió en el máximo anotador de la categoría U-8, registrando 204 puntos en 9 partidos. El número 9 de los corceles hizo 33 touchdowns y 3 conversiones tras una destacada actuación en la división menor.