México contempla darle minutos a Guillermo Ochoa ante Chequia en cierre de fase de grupos

La Selección Mexicana podría presentar modificaciones en su último compromiso de la fase de grupos frente a Chequia, luego de asegurar de manera anticipada tanto el primer lugar de su sector como la clasificación a los dieciseisavos de final.

La Selección Mexicana asegura su lugar en los dieciseisavos de final

Entre las opciones que se manejan está la posibilidad de que Guillermo Ochoa tenga actividad desde el inicio. Aunque la decisión dependerá del director técnico Javier Aguirre, varios integrantes del plantel expresaron su apoyo a que el experimentado guardameta reciba una oportunidad en este encuentro.

Alexis Vega destacó la trayectoria y calidad humana de Ochoa, señalando que el grupo vería con agrado que fuera considerado para jugar. Además, aseguró que el arquero se encuentra listo en caso de que llegue el momento de entrar en acción.

Actualmente, Ochoa ocupa el puesto de segundo portero detrás de Raúl "Tala" Rangel durante esta Copa del Mundo. Ante este panorama, el duelo contra Chequia surge como una posibilidad para que el guardameta sume minutos.

Apoyo del plantel a Guillermo Ochoa

Roberto Alvarado afirmó que cualquier jugador está preparado para responder cuando sea requerido y señaló que, si Ochoa es elegido para defender la portería mexicana, el equipo se sentiría tranquilo y contento por verlo en el campo. También destacó el ambiente positivo que existe dentro del grupo.

La trayectoria mundialista de Guillermo Ochoa incluye seis participaciones en Copas del Mundo. Su camino comenzó en Alemania 2006, posteriormente formó parte de Sudáfrica 2010 y debutó en la cancha mundialista en Brasil 2014. Más adelante fue titular en Rusia 2018 y Qatar 2022. En la presente edición, cumple el rol de suplente de Raúl "Tala" Rangel.

La experiencia de Ochoa en Copas del Mundo

Por su parte, Orbelín Pineda resaltó la jerarquía y experiencia del arquero, además de reconocer su calidad como persona y futbolista. El mediocampista aseguró que cualquiera de los 26 jugadores disponibles puede competir y confía en que Ochoa respondería de buena manera si recibe la oportunidad ante Chequia.