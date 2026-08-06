Colonia Borja golea 8-0 a Colonia Hipódromo en la Liga Master-Oro-Platino

El equipo de la Colonia Borja se desquitó de la derrota sufrida en la jornada inaugural al vencer a la Colonia Hipódromo con un holgado marcador de 8-0, en partido que disputaron el miércoles dentro de la Categoría 55 y más de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.

En duelo de la fecha 2 que se escenificó en la cancha de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos, la Borja dominó de principio a fin y labró una contundente victoria ante la escuadra del oriente.

El conjunto borjista contó con un letal tridente ofensivo para labrar la goleada. Angel Reyes, José Esquivel y César González firmaron dobletes para liderar la contundente exhibición del equipo fronterense, mientras que Julio Sanmiguel y Gerardo Esquivel se unieron a la causa con un tanto para remachar la primera victoria de la campaña, mientras que la Hipódromo ligó su segundo revés.

El equipo de la Colonia Obrera no tuvo mayores complicaciones para imponerse ante Legendarios Hipódromo y sumar sus primeras tres unidades de la temporada, con una victoria de 4-0.

Carlos Macías abrió el marcador al minuto 14, y al 70´ volvió a anotar para encaminar la goliza, mientras que Miguel Morado anotó al 43´ y 70´ para redondear la cuenta.