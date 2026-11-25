Filiberto de la Cruz cruzó el plato en el fondo de la octava entrada y fue la figura del encuentro al definir la victoria de Interial Saltillo por la mínima diferencia de 4-3 sobre Atléticos, en duelo de la Liga de Béisbol 60 y más que disputaron ayer en el Parque Ferrocarrilero de Frontera.

Los A's aventajaron en la apertura del primer rollo con un par de rayitas, y en la segunda tanda sumaron una carrera más para poner los cartones 3-0. Sin embargo, Interial respondió en el cierre de la cuarta entrada y emparejó los cartones con triple producción.

Francisco Aguilar, Juventino Interial y José Guadalupe Rodríguez anotaron para emparejar los cartones y meter a la novena saltillense en la pelea. La paridad en el score continuó tras los 7 innings, por lo que el cotejo se alargó a entradas extras.

El pitcher Teodoro Martínez contuvo al ataque de Atléticos en la octava alta para mantener la pizarra nivelada, mientras que en el fondo de ese mismo rollo, Filiberto de la Cruz se embazó con doblete, y en seguida fue remolcado por José Rodríguez con sencillo, para sellar la victoria.

Sobre la lomita, Teodoro Martínez lanzó toda la ruta y terminó agenciándose la victoria, a la vez que Gilberto Mena sufrió el descalabro. Por otro lado, Juventino Interial destacó con efectividad de 4-2 para comandar la ofensiva ganadora.