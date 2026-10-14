¡Regresa una leyenda! América prepara homenaje para Memo Ochoa en el Estadio Banorte

El Club América alista una despedida especial para Guillermo "Memo" Ochoa, uno de los porteros más representativos de su historia, quien recientemente puso fin a su trayectoria en el futbol profesional. El reconocimiento se realizará el próximo domingo 25 de octubre en el Estadio Banorte, durante el enfrentamiento de las Águilas contra Pachuca.

De acuerdo con información de Mediotiempo, el conjunto azulcrema aprovechará el partido correspondiente a la Jornada 14 de la Liga MX para rendir homenaje al guardameta que defendió sus colores durante 11 años, distribuidos en dos etapas.

Aunque surgieron versiones sobre la posibilidad de que Ochoa volviera a jugar durante el encuentro, esta opción fue descartada debido a que el exportero no está registrado en la Liga MX. Por ello, el plan del club consiste en reconocer su trayectoria y legado ante la afición americanista.

De canterano a referente del americanismo

La historia de Memo Ochoa con el América comenzó el 12 de febrero de 2004, fecha en la que debutó con el primer equipo. Su primera etapa concluyó en 2011, cuando dio el salto al futbol europeo.

En 2019, el arquero regresó al club que lo vio nacer futbolísticamente y permaneció en sus filas hasta 2022, año en que volvió a Europa para afrontar la última etapa de su carrera profesional.

A lo largo de su trayectoria, Ochoa se consolidó como una de las figuras más reconocidas del americanismo. Entre sus antecedentes también destaca su participación con la Selección Mexicana, con la que disputó su sexto Mundial, según la información proporcionada.

El homenaje representa una oportunidad para que el club y sus seguidores reconozcan la trayectoria de uno de los futbolistas surgidos de sus fuerzas básicas, quien también formó parte del equipo campeón en 2005.

América vs. Pachuca cambia de horario

Además del homenaje, el partido entre América y Pachuca tendrá una modificación en su programación. La Liga MX informó que el encuentro, previsto inicialmente para las 17:00 horas del domingo 25 de octubre, comenzará finalmente a las 19:00 horas.

El compromiso se disputará en el Estadio Banorte, donde las Águilas volverán a jugar como locales en la Jornada 14, después de sus siguientes compromisos en condición de visitante.

Hasta el momento, no se ha informado la razón del ajuste en el horario. Por su parte, el América invitó a sus aficionados a asistir al encuentro para despedir a Guillermo Ochoa y rendir tributo a una de las figuras más emblemáticas que han pasado por la institución.

Así, el duelo ante Pachuca tendrá un significado especial para la afición azulcrema, que podrá acompañar al histórico guardameta en el reconocimiento preparado por el equipo con el que comenzó su camino en el futbol profesional.