Guerreros Oriente y Sama Construcciones luchan en la parte baja

Tras nueve jornadas disputadas en el presente Torneo Apertura 2026, la escuadra de la Colonia Obrera continúa al mando en la categoría Premier Plus de la Liga Municipal de Fútbol.

Con un equipo bien balanceado en ataque y defensiva, los Obreros tienen marca de 7 victorias, un empate y una derrota, sumando 22 puntos que le ameritan el liderato general de la máxima división del balompié monclovense.

Por su parte, el equipo de Trailas Teca figura en el segundo puesto con 21 puntos, además de contar con el ataque más contundente de la competencia, el cual registra 34 anotaciones, mientras que la tercera posición es para el Atlético Oriente con 20 unidades.

A una considerable distancia, el campeón Guerreros Oriente aparece en el cuarto lugar con 14 puntos que son producto de 4 victorias, 2 empates y 2 descalabros, seguido por el Necaxa de Estancias con 11 puntos, mientras que Miravalle FC y Notaría Maldonado suman 10 puntos.

Ya en la parte baja de la tabla, FC Juma aparece con 7 unidades tras 2 juegos ganados, una igualada y 6 derrotas; a su vez, el Juventus tiene 5 unidades y Sama Construcciones ocupa el oscuro y frío fondo de la competencia, con un solo punto tras un empate y 6 descalabros.

Para este domingo, los equipos de Notaría Maldonado y Atlético Oriente arrancarán la fecha 10 del calendario regular, en duelo que iniciará en punto de las 9:00 de la mañana en la cancha de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, al mismo tiempo que el Necaxa recibirá a Jumar FC en el campo de Estancias.

Un par de horas después, las acciones continuarán en la Unidad Deportiva con el duelo entre Juventus y Miravalle FC, en tanto que en el campo "Chavín" Rivera, el líder Obrera le hará los honores a Trailas Teca, mientras que Guerreros Oriente y Sama cerrarán la cartelera dominical, a las 11:00 de la mañana en la cancha de la colonia Veteranos.