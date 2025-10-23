Triunfo vibrante de los Comanches sobre la Sección 29

Con un rally de 5 carreras en el fondo de la sexta entrada, los Comanches gestaron la remontada ante la escuadra de la Sección 29 y terminaron imponiéndose por pizarra de 10-8, dentro de la octava serie de la Liga de Béisbol Enrique "La Carrucha" Arizpe.

El miércoles por la noche, el Parque "Chacho" Fabela de la colonia Occidental fue escenario de un duelo de volteretas. Los ferrocarrileros se adelantaron en el segundo capítulo con triple producción elaborada por Luis Elizondo, Javier Flores y Leopoldo Arauza; por su parte, la tribu se acercó en el fondo de esa misma entrada con timbres de Abdel Aguilar y José Muñoz, mientras que en la tercera tanda le dio la vuelta a los cartones con un ataque de 3 carreras que incluyó un jonrón de Adalberto Garibay.

La escuadra de la Sección 29 no bajó la guardia y en el cuarto capítulo retomó la delantera con un rally de 4 carreras a cargo de Rigoberto González, Martín Daniel, Jesús Picasso y Osvaldo de la Garza, mientras que Leopoldo Arauza anotó en la quinta tanda para poner los cartones 8-5.

Sin embargo, los Comanches lanzaron un poderoso y decisivo ataque en el cierre del sexto capítulo, el cual les dio la ventaja definitiva. Abdel Aguilar, Martín González, José Muñoz, Hugo Garza y Eliud Villarreal llegaron a la tierra prometida con las 5 carreras que le valieron a la tribu para gestar la remontada.

Por su parte, el pitcher Juan Manuel Aguilar se fajó en el séptimo inning, retirando a 3 bateadores en fila y sin permitir más daño, para agenciarse el triunfo; a su vez, el relevista Eliud Villarreal cargó con la derrota.

A la ofensiva, Abdel Aguilar fue el más destacado por el equipo ganador al batear de 3-3 y aportar 2 anotaciones, secundado por José Muñoz quien se fue de 2-2 y Arnoldo Castañeda de 4-2.