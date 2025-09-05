Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr se enfrentarán en pelea de exhibición en 2026

NUEVA YORK — Las leyendas del boxeo Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr. han confirmado que se enfrentarán en una pelea de exhibición programada para la primavera de 2026, según anunció el promotor CSI Sports/Fight Sports. Aunque ya firmaron el acuerdo, aún faltan detalles clave como fecha exacta, sede y cadena de transmisión.

El propio Tyson expresó su asombro ante esta inesperada confrontación: "Cuando CSI me propuso pelear con Mayweather pensé ´esto no va a suceder´; pero Floyd aceptó. Esto es algo que ni el mundo ni yo pensamos que sería posible... el boxeo ha entrado en una nueva era de lo impredecible".

Eric Biscuits, de CBS News, apunta que al tratarse de un combate de exhibición, no estará sancionado por una comisión atlética y no contará en el récord profesional de ninguno. También será libre de estipular categorías de peso o duración específica de rounds.

Tyson, con un historial de 50 victorias (44 por KO) y 7 derrotas, ha demostrado su vigencia en peleas de exhibición recientes, como su última aparición ante Jake Paul en noviembre pasado. Mayweather, con 50 peleas invicto, ha seguido activo en exhibiciones desde su retiro en 2017, habiendo enfrentado a rivales como John Gotti III en 2024.

Según medios como The Independent, el póster promocional difundido por Tyson lo anunciaba como "Legend vs Legend – 2026 – Signed – Special exhibition, Live, Worldwide Broadcast", acompañado por los logos de sus respectivas promotora y Fight Sports.

Este anuncio genera gran expectativa, pues representa un combate sin precedentes entre dos de los boxeadores más icónicos y exitosos de distintas épocas del pugilismo.