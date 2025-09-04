Miravalle FC se consolida como líder invicto en la Liga Municipal de Fútbol

El Miravalle FC se confirmó como el candidato principal al título en la categoría Premier de la Liga Municipal de Fútbol, tras cerrar la fase regular del torneo como líder e invicto.

Al cabo de 15 jornadas, la "Mira" terminó como puntera de la clasificación general con 12 triunfos y 3 empates que le valieron un total de 39 puntos, encabezando así la lista de los 8 invitados a la "fiesta grande".

Por su parte, el Necaxa de Estancias ocupó el segundo lugar de la tabla con 34 unidades, seguido por el Club Deportivo Miravalle con 33, Real Colo Colo con 31, Juventus FC con 29 puntos, Deportivo Bella y Juventus registraron 24, respectivamente, mientras que los Aztecas de la Leandro Valle consiguieron el último boleto para la liguilla al terminar la campaña con 21 unidades, en la octava posición.

Mientras tanto, los equipos a los que no les alcanzó su productividad y terminaron despidiéndose de la justa fueron Bucaneros, Juventus Jr. y Asturias, SSN Jr., además de Halcones, Deportivo Torres, Pancitas FC y Paty Confecciones que causaron baja.

INICIA LA LIGUILLA

La ronda de cuartos de final de la categoría Premier Plus se disputará este domingo con una intensa cartelera matutina.

El balón se pondrá a rodar en punto de las 9:00 de la mañana en la cancha de la colonia 21 de Marzo, donde el Juventus FC y Real Colo Colo disputarán el pase a la semifinal; un par de horas después, el líder Miravalle FC buscará validar su condición de favorito ante los Aztecas, en el campo de la Unidad Deportiva.

También a las 11:00 de la mañana, Deportivo Bella y C.D. Miravalle se enfrentarán en la cancha 2 de la Unidad Deportiva, mientras que el Necaxa recibirá en Estancias a la oncena del Juventus para completar la ronda de cuartos de final.