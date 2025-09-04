Los Peña aplastan a Raptors en jornada del Voleibol Rangelitos

Con una espectacular remontada, los Jaguares dieron un rugido triunfal tras imponerse frente al aguerrido sexteto de Migajeros en tres intensos sets, en encuentro que formó parte de la octava jornada del Voleibol Rangelitos.

Los Migajeros fueron superiores en el inicio del cotejo, con un ordenado planteamiento y un saque agresivo que le valieron el primer set con parciales de 25-16. Sin embargo, los felinos ajustaron en la defensa y se mostraron contundentes en la red durante el segundo episodio, en el que lograron igualar la contienda con un claro 25-10.

Ya en el tercer y decisivo set, la disputa se intensificó aún más. Jaguares apeló a su experiencia y cerró de manera certera para concretar la remontada con cartones de 15-12, sumando otro resultado positivo en su cuenta dentro de la categoría Varonil.

LOS PEÑA Y LVM, CELEBRARON TRIUNFOS

En otro encuentro de la octava fecha, la escuadra de Los Peña ejerció una clara superioridad y sin mayores complicaciones doblegó a los Raptors, adjudicándose la victoria en dos episodios consecutivos con parciales de 25-12 y 25-20.

Por su parte, el conjunto de LVM también sumó una victoria clara al imponerse con autoridad sobre los Cuervos. Con un sólido desempeño en la cancha del Gimnasio "Milo" Martínez, LVM definió el resultado en dos sets idénticos de 25-16.