¿VAS A IR? FIFA anuncia precios de boletos para el Mundial 2026 en México

La FIFA ha revelado este miércoles 3 de septiembre los precios oficiales de los boletos en venta general para la Copa Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Los aficionados al futbol ya pueden conocer los rangos de precios que van desde los 60 dólares (aproximadamente 1,123 pesos mexicanos) hasta casi 7 mil dólares (alrededor de 126 mil pesos mexicanos) por entrada.

El organismo indicó que estos costos podrían estar sujetos a ajustes mediante un sistema de "precio dinámico", el cual se aplicó previamente en el Mundial de Clubes 2025. Según reportes de The New York Times, en algunos partidos los precios llegaron a disminuir hasta un 84%, lo que abre la posibilidad de cambios similares durante la venta de boletos para el Mundial 2026.

La fase de venta general comenzará el 10 de septiembre con un sorteo exclusivo para clientes de Visa, quienes podrán inscribirse hasta el 19 de septiembre para tener la oportunidad de adquirir cerca de un millón de boletos. Los seleccionados en el sorteo podrán comprar sus entradas a partir del 1 de octubre.

Cada aficionado podrá adquirir hasta cuatro boletos por partido y asistir como máximo a 10 encuentros.

Cabe recordar que previamente, la FIFA ya había publicado los precios de las experiencias "Hospitality" en México, que iban desde 35 mil hasta 130 mil pesos mexicanos, es decir, entre 1,845 y 6,900 dólares por boleto, dirigidas a quienes buscan una experiencia VIP dentro de los estadios.