Miguel Morado anota póker en triunfo de Colonia Obrera sobre Fiorentina

La Colonia Obrera registró su segunda victoria consecutiva al imponerse sobre el sotanero Fiorentina por holgada diferencia de 6 goles a 2, en duelo disputado el pasado miércoles dentro de la octava jornada de la Liga de Fútbol Master-Oro.

El ariete Miguel Morado fue el principal protagonista de la tarde, al salir con la puntería bien afinada y firmar un póker de goles para liderar el cuarto triunfo de la campaña para los Obreros.

La goleada terminó siendo complementada por Mario Peña y José Luis Flores, quienes se hicieron presentes en el marcador en una ocasión, a la vez que por el lado de la Fiorentina, Benito Nájera y Abelardo Maciel aportaron un gol respectivamente, para maquillar ligeramente la dolorosa derrota.

Con este resultado, Colonia Obrera alcanzó las 12 unidades y escaló al quinto puesto en la clasificación general, mientras que Fiorentina se quedó en el sótano de la tabla con un solitario punto tras sufrir su séptimo descalabro en lo que va del torneo.

SE RECUPERA LA BORJA

En otro cotejo de la fecha 8, el líder Colonia Borja volvió a la senda del triunfo tras superar de manera contundente a los Tigres, por marcador de 4-1.

La ofensiva borjista fue comandada por David Antonio Rodríguez, quien se despachó con un doblete para marcar la diferencia en el encuentro. A su vez, Román Bernal y César González se sumaron a la causa con un tanto, mientras que los felinos salvaron la honra con solitaria anotación de Jesús Rivero.