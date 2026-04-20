Comisión Disciplinaria Liga MX no veta Estadio Banorte tras incidentes

El cierre de la fase regular de la Liga MX trajo consigo una de las polémicas más grandes del Clausura 2026. Tras los vergonzosos incidentes ocurridos en las entrañas del Estadio Banorte durante el choque entre el América y los Diablos Rojos del Toluca, el veredicto de las autoridades dejó a muchos con la boca abierta. Pese a la gravedad de las imágenes que circularon en redes sociales, la Comisión Disciplinaria determinó que el inmueble capitalino no recibirá un veto, permitiendo que la afición azulcrema asista al duelo definitivo contra el Atlas.

La bronca estalló tras la expulsión del brasileño Helinho, quien encendió la mecha de un conflicto que pasó de las patadas en el pasto a los empujones en el túnel de vestidores. Los videos mostraron un caos total donde jugadores, cuerpos técnicos y hasta personal de seguridad intercambiaron insultos y agresiones físicas en una zona que debería ser de alta seguridad.

Muchos especialistas esperaban una sanción ejemplar que incluyera el cierre de puertas del Estadio Banorte, especialmente por los reportes de gestos de racismo provenientes de un sector de la grada hacia los futbolistas escarlatas. Sin embargo, la resolución final optó por la vía de la multa económica. Con esta decisión, el América contará con el apoyo de su gente el próximo sábado, un factor clave ya que el equipo se juega la vida y el pase directo a la Liguilla del fútbol mexicano.

La investigación también puso bajo la lupa los insultos y señas obscenas que algunos seguidores lanzaron contra el plantel visitante. Aunque el reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol contempla castigos severos para este tipo de conductas discriminatorias, la Disciplinaria consideró que una amonestación pública y un castigo monetario fueron suficientes para saldar la deuda de las Águilas como club anfitrión.

Si bien el estadio se salvó del castigo mayor, varios protagonistas no correrán con la misma suerte. La lista de señalados la encabeza Henry Martín, quien se vio involucrado directamente en el altercado con Helinho y el hijo de Antonio Mohamed. El capitán americanista y Alejandro Zendejas esperan la notificación oficial sobre cuántos partidos de suspensión recibirán, lo que representaría una baja sensible para los esquemas de André Jardine en la fase final.

Por el bando choricero, el 'Turco' Antonio Mohamed tampoco salió limpio. El estratega argentino recibió una fuerte sanción económica tras burlarse del cuerpo técnico rival al recordarles las finales que les ganó en el pasado. Este ambiente de hostilidad dejó una mancha en el Clausura 2026, pero la decisión de mantener el estadio abierto asegura que el espectáculo continúe sin interrupciones de cara a los Cuartos de Final.