Guillermo Cortés busca cumplir su sueño olímpico en taekwondo

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de abril de 2026.- El taekwondoín Guillermo Cortés, actual campeón mundial juvenil, quiere cumplir todo el proceso para llegar a los Juegos Olímpicos.

El taekwondoín asume la responsabilidad de ser exponente de la nueva generación de la disciplina en la que México destaca a nivel olímpico y global, prácticamente a partir del año 2000, y por eso tiene sus objetivos bien fijos.

"Me dejó mucho aprendizaje, de creer en mí, luchar, echarle muchas ganas para lograr este sueño y una bonita experiencia. Esto me compromete para más hacia adelante, como unos Juegos Olímpicos y los de la Juventud, algo más grande. Primero Dios estaremos en los Olímpicos de la Juventud y vamos a luchar por estar también en Los Ángeles 2028", dijo Cortés.

El campeón juvenil fue invitado a un desayuno con Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, junto con la selección que regresó de Uzbekistán, donde fue la Copa Mundial.

En entrevista por separado, Alcalá, quien auguró éxitos futuros a Cortés y Darah Ponce, ganadora de plata en Uzbekistán, confió en que el COI y el comité organizador de Dakar 2026 otorguen a México plazas en las categorías de ambos medallistas para que puedan decirse seleccionados olímpicos.