CNA investiga prácticas monopólicas en el futbol profesional de México

CIUDAD DE MÉXICO — La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) inició una investigación de oficio para identificar probables prácticas monopólicas relativas e indicios de conductas anticompetitivas dentro del mercado del futbol profesional federado en México.

De acuerdo con la información institucional, el expediente abarca la revisión de las condiciones de afiliación, la organización de torneos, los esquemas de comercialización y los mecanismos de acceso a las competiciones de máximo circuito, abriendo la posibilidad de revisar el impacto de la suspensión del sistema de ascenso y descenso en la Liga MX. El procedimiento administrativo contempla un periodo inicial de indagatoria de entre 30 y 120 días hábiles, con opción a prórrogas legales para el desahogo de inspecciones, solicitudes de información y requerimientos a los agentes económicos involucrados.

Acciones de la autoridad

El organismo regulador precisó que la apertura del expediente no constituye un prejuzgamiento ni una condena previa sobre los órganos directivos del balompié nacional. No obstante, las autoridades advirtieron que, en caso de acreditarse violaciones a las disposiciones de competencia económica, el Pleno de la CNA cuenta con facultades para imponer sanciones económicas de hasta el 10 % de los ingresos anuales de las entidades responsables, así como ordenar la corrección o supresión de las prácticas restrictivas detectadas.