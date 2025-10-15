Los Borris dominan el Grupo B en la Liga de Fútbol de Denso con una goleada

La fase regular de la Liga de Fútbol de Denso llegó a su fin con una jornada llena de emociones y goles, donde el conjunto de Comodines selló su clasificación a los cuartos de final con una aplastante victoria de 13-0 sobre Deportivo MDF, resultado que reafirma su poderío ofensivo y los perfila como serios aspirantes al título.

El ataque de Comodines funcionó a la perfección desde el silbatazo inicial, con Abraham Flores como gran figura al marcar cuatro goles, demostrando su olfato goleador y liderazgo al frente del ataque. Ricardo Romo también brilló con un hat-trick, mientras que Alejandro Moreno, Brayan Barboza y Jesús Vázquez aportaron dos anotaciones cada uno, completando así la abultada cifra que dejó sin respuesta al conjunto rival.

Con esta victoria, Comodines cierra la primera ronda en gran forma y con una ofensiva demoledora que promete dar de qué hablar en la ronda de eliminación directa.

LOS BORRIS GOLEARON

En otro encuentro correspondiente a la última jornada, Los Borris aseguraron el liderato del Grupo B tras golear 7-0 a Jicamitas SX, resultado que los coloca como el equipo más regular de su sector.

El delantero José Cubillos fue la figura estelar del compromiso al marcar tres tantos, mientras que Ismael Adame y Gael Notario se despacharon con dobletes, sellando una actuación redonda del conjunto líder.

De esta manera, tanto Comodines como Los Borris avanzan con paso firme a la siguiente etapa del certamen, donde buscarán mantener el ritmo goleador que los ha caracterizado y seguir su camino rumbo al campeonato en el balompié de Denso.