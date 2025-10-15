Victoria contundente de Fomento Deportivo en la Liga de Softbol Carrucha Arizpe

El equipo de Fomento Deportivo de Frontera exhibió su poder de bateo ante Los Georges y terminó imponiéndose con una abultada pizarra de 21 carreras contra 6, para sumar su cuarto triunfo de la campaña en la Liga de Softbol "Carrucha" Arizpe.

Félix Romero conectó 4 imparables en el mismo número de apariciones en la registradora, Juan Pablo Castillo conectó de 3-3 y Alexis Sánchez se fue de 3-2 con una tercia de rayitas pintadas, para comandar el ataque con el que el equipo fronterense labró la victoria en apenas 4 entradas.

Por su parte, en el centro del diamante, Javier Tovar se apuntó el acierto tras 4 innings de labor en los que admitió 6 anotaciones y 8 hits, a la vez que Josué Arreguín cargó con la derrota.

El equipo de Fomento Deportivo labró la ventaja con rallies de 4 carreras en la primera, segunda y tercera tanda, mientras que en el fondo del cuarto rollo definieron con una producción de 9 anotaciones, incluyendo un cuadrangular de Cristian Bernal.

Por su parte, Los Georges alcanzaron a evitar la blanqueada con un rally de 6 carreras en la parte alta del primer capítulo, el cual elaboraron Omar Aguilar, Luis Maceira, Edgar Arriaga con jonrón, Jorge Zavala, Eduardo Hernández y Fernando López.