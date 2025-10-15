Olimpo arrasa con Power Rangers en voleibol mixto

La escuadra de Olimpo requirió tan solo dos sets para labrar una contundente victoria ante los Power Rangers, en partido de la categoría Mixta que disputaron dentro de la jornada 14.

En la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez, los olímpicos mostraron precisión en el saque y una hermética defensiva para dominar las acciones desde el arranque. Con un nivel de juego superior, el sexteto de Olimpo definió el triunfo con parciales de 25-15 y 25-12.

SHARKS LOGRÓ REMONTAR

La escuadra de Sharks encontró su mejor versión en el segundo set y con esto logró darle la vuelta al juego para vencer a Halcones, en uno de los partidos más reñidos de la categoría Varonil.

Los emplumados se apuntaron el primer set con parciales de 25-23, pero a partir del segundo episodio, los escualos tomaron el mando y lograron hacer la hombrada al imponerse por 25-14 y 16-14, para registrar su cuarta victoria de la presente temporada.

JAGUARES VENCIÓ A LOS PEÑA

El sexteto de Jaguares consiguió su décimo triunfo y refrendó el liderato de la categoría Varonil tras imponerse ante Los Peña.

La escuadra felina ejerció un claro dominio en la cancha y lo reflejó en el marcador con parciales de 25-20 y 25-17, para agenciarse el resultado y poner su récord en 10-1, al frente de la tabla de posiciones.