Multan a Enzo Maresca del Chelsea FC

LONDRES, INGLATERRA (15 de octubre de 2025) — El entrenador italiano del Chelsea FC, Enzo Maresca, ha sido sancionado con un partido de suspensión y una multa económica por la Federación Inglesa de Futbol (FA) a causa de una "conducta inapropiada" durante el reciente partido de la Premier League contra el Liverpool.

La sanción disciplinaria, que también incluye una multa de 8,000 libras esterlinas (aproximadamente 9,200 euros), fue anunciada este miércoles y se deriva de la efusiva reacción del técnico al gol de la victoria.

La Celebración que Desató la Sanción

La controversia se produjo durante el tiempo de prolongación del encuentro, cuando el joven delantero Estevao marcó el gol que selló el triunfo del Chelsea 2-1 sobre el Liverpool en Stamford Bridge, un resultado clave para el equipo blue.

Ante la euforia del gol, Enzo Maresca corrió a lo largo de la banda para unirse a sus jugadores en el festejo. Esta acción fue considerada una infracción al protocolo de comportamiento técnico por parte del cuerpo arbitral, lo que resultó en la segunda tarjeta amarilla para el italiano y su consecuente expulsión del encuentro.

La FA confirmó que la acción de Maresca fue catalogada como conducta inapropiada dentro del área técnica. El club londinense ha aceptado la sanción impuesta y no apelará la decisión.

Ausencia en el Banquillo

Como resultado de la suspensión, Maresca no podrá estar presente en el banquillo del Chelsea en su próximo compromiso de liga. El equipo deberá afrontar su partido del sábado ante el Nottingham Forest sin su director técnico en el área técnica.

Esta sanción subraya la estricta postura de la Premier League y la FA respecto al comportamiento de los entrenadores en el área técnica, buscando mantener el orden y el respeto a los reglamentos durante los partidos, especialmente en aquellos de alta intensidad emocional. Maresca se convierte así en uno de los técnicos que debe cumplir un castigo disciplinario en la actual temporada 2025-2026.