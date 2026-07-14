Argentina usará uniforme azul en semifinal del Mundial 2026: Lionel Scaloni lo confirma

Cábala argentina... este color usará en la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra

La cuenta regresiva para la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra está marcada por un detalle que ha despertado la ilusión entre los aficionados albicelestes: el color del uniforme.

La FIFA confirmó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará el encuentro con su tradicional equipación azul, luego de que fuera aceptada una petición especial presentada por la selección sudamericana para utilizar ese uniforme en uno de los partidos más esperados del campeonato.

La noticia no pasó desapercibida en Argentina, donde muchos seguidores consideran que esta camiseta está ligada a algunos de los momentos más memorables en la historia de la selección frente a Inglaterra. Para un país donde las cábala forman parte de la cultura futbolera, el color representa mucho más que una simple elección estética.

Un uniforme cargado de historia

La camiseta azul ocupa un lugar especial en la memoria de los aficionados argentinos por haber acompañado al equipo en dos enfrentamientos emblemáticos contra los Tres Leones.

El primero ocurrió en el Mundial de México 1986, cuando la selección encabezada por Diego Armando Maradona derrotó a Inglaterra en los cuartos de final con dos de los goles más recordados en la historia del fútbol: "La Mano de Dios" y "El Gol del Siglo".

Doce años después, en Francia 1998, Argentina volvió a vestir de azul frente al conjunto inglés en los octavos de final. Aquel duelo terminó empatado tras 120 minutos y la Albiceleste consiguió el pase gracias a la tanda de penales.