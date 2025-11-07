Franco Colapinto será piloto titular de Alpine en la Fórmula Uno 2026

CIUDAD DE MÉXICO 07-Nov-2025.- El argentino Franco Colapinto fue confirmado como piloto titular de Alpine para la próxima temporada de la Fórmula Uno.

Aunque el sudamericano ha batallado en el 2025, en el equipo siguen confiando en él y hará dupla con Pierre Gasly.

"Estoy muy agradecido a Flavio (Briatore) y a todo el equipo por confiar en mí para impulsar al equipo hacia adelante en el futuro. Desde mi debut en la Fórmula Uno, supe que, dadas las circunstancias, sería un gran reto mantenerme en este deporte. Ha sido un camino largo y difícil, y estoy muy orgulloso de la oportunidad de volver a pilotar con este equipo en 2026, junto a Pierre, quien ha sido un gran compañero y sin duda alguien de quien seguiré aprendiendo.

"Finalmente, es muy especial y oportuno hacer este anuncio aquí en Brasil este fin de semana. Estar tan cerca de mi país natal, Argentina, y en un evento que siento como una carrera en casa, donde cuento con tanto apoyo. Tener tantos aficionados acompañándome en este camino es la razón por la que competimos, y el próximo año, cuando se espera un reinicio en la Fórmula Uno, esperamos poder brindarles a todos nuestros seguidores un motivo para sonreír y celebrar. ¡Vamos Alpine!", dijo el argentino

Colapinto, de 22 años, comenzó su carrera en Williams en 2024, sumando 5 puntos.

Este año, no podido lograr alguna unidad desde que tomó el lugar del australiano Jack Doohan en el Gran Premio de Emilia-Romaña. Buscará romper el cero en el GP de Brasil de este fin de semana.

"He seguido de cerca la trayectoria de Franco en la Fórmula 1 y siempre he creído que tiene las cualidades y el potencial necesarios para ser un piloto de élite que crezca con el equipo. Nuestra decisión de continuar juntos en 2026 es una clara muestra de nuestro compromiso y firme apoyo a Franco en su desarrollo como piloto.

"Ha sido un año difícil para todo el equipo, y no ha sido fácil rendir al máximo, pero tanto Franco como Pierre se han esforzado al máximo para que el equipo esté en la mejor posición posible para la próxima temporada. Con Pierre y Franco, contamos con una buena combinación de experiencia, velocidad y talento que impulsará al equipo y, con suerte, les dará a nuestros aficionados motivos para celebrar la próxima temporada", manifestó el asesor ejecutivo y jefe de Alpine, Flavio Briatore.