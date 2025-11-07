Kris Ventura: De México al PGA Tour en busca de su primera victoria

Su padre, Carlos, es originario de México. Su madre, Charlotte, nació y se crió en Noruega. Pero Kris Ventura, quien este fin de semana participa en el World Wide Technology Championship, es de Puebla, aunque desde los 12 años vive en Rygge, Noruega.

Tuvieron que mudarse por el trabajo de su padre. Lo que parecía una triste realidad, se convirtió en la mejor oportunidad para ser golfista profesional, el deporte que desde los tres años practica.

"Ayudó mucho irme, cuando nos mudamos a Noruega pude entrar al equipo nacional, pude viajar con los gastos pagados, algo que en México no hubiera sido posible. Si nos hubiéramos quedado en Puebla, probablemente yo no jugaría golf. Es un deporte muy caro y no teníamos los recursos para lo que se venía en ese entonces, el hecho de poder entrar al equipo nacional, viajar por toda Europa, y que los entrenadores del college nos fuera a visitar y me reclutaran para Oklahoma State, fue el comienzo de mi carrera", señaló en entrevista con Excélsior.

En el Korn Ferry Tour tiene dos victorias: el campeonato Pinnacle Bank presentado por Chevrolet y el campeonato de Utah, presentado por Zions Bank. Kris Ventura no olvida sus orígenes. Porta la bandera de Noruega en cada torneo, pero en el corazón, lleva tatuado los de México. Cada que tiene la oportunidad visita a su familia en Puebla.

"También sin México no hubiera estado acá, desde que tenía cinco o seis años jugaba la gira y jugué un par de torneos en Estados Unidos, representando a México, creo que los dos han sido gran parte de mi carrera. En mi casa hablamos español, me gustaría visitar Puebla más seguido, pero con los torneos es casi casi imposible aunque estando en Miami o en Florida a veces me puedo echar una escapada y visitar a la familia, también disfrutar de la comida y el clima", añadió Ventura, de 30 años. Buscará su primera victoria en el PGA Tour este fin de semana.

Una de sus grandes experiencias en el golf, fue participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Terminó en la posición T43, debajo de los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortíz.

"Increíble, la verdad, una experiencia muy bonita. Yo creo que la próxima vez me voy a quedar en un hotel, porque el quedarse en la Villa con los atletas estaba muy lejos del campo y no es lo ideal para jugar un torneo a ese nivel, quiero casi tratarlo como si fuera un torneo del PGA Tour".