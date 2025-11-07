Chivas y Monterrey podrían cambiar localía por Mundial 2026

El Mundial 2026 arrancará el jueves 11 de junio, sin embargo, Chivas y Monterrey sufrirán y tendrían que ceder su estadio a FIFA desde semanas antes de la justa para tener ambos recintos en óptimas condiciones, por lo que deberían cambiar su localía en caso de clasificar a la Liguilla del Clausura 2026.

Antes de que culmine la Fase Regular del Apertura 2025, el Rebaño y los de la Sultana del Norte comienzan a planear el siguiente semestre (enero-mayo), mismo que tendrá características sui generis, por lo que ambos -de instalarse en la Fiesta Grande- estarían saliendo del Estadio Akron y del Estadio BBVA ´por culpa´ del Mundial 2026.

Cabe señalar que esta decisión solamente afectaría a Chivas y Monterrey, ya que América –y Cruz Azul- que suelen disputar sus encuentros como local en el Estadio Azteca, no volverán al Coloso de Santa Úrsula hasta después de la justa mundialista.

El Mundial 2026 contará con un total de 16 estadios, repartidos en los tres países sede: Estados Unidos (11), México (3) y Canadá (2). Estos son todos los recintos que estarán siendo protagonistas durante el siguiente verano:

1. Estadio Azteca, CDMX / México.

2. Estadio Akron, Guadalajara / México.

3. Estadio BBVA, Monterrey / México.

4. Toronto Stadium, Toronto / Canadá.

5. BC Place, Vancouver / Canadá.

6. Atlanta Stadium, Georgia / Estados Unidos.

7. Boston Stadium, Foxborough / Estados Unidos.

8. Dallas Stadium, Arlington / Estados Unidos.

9. Houston Stadium, Houston / Estados Unidos.

10. Kansas City Stadium, Kansas City / Estados Unidos.

11. Los Ángeles Stadium, Inglewood / Estados Unidos.

12. Miami Stadium, Miami / Estados Unidos.

13. New York/New Jersey Stadium, East Rutherford / Estados Unidos.

14. Philadelphia Stadium, Philadelphia / Estados Unidos.

15. San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara / Estados Unidos.

16. Seattle Stadium, Seattle / Estados Unidos.