Tigres debe cumplir Regla de Menores para avanzar

MONTERREY, NL 07-Nov-2025 .-Los Tigres tendrán un cierre de Fase de Clasificación con asignaturas por cumplir.

En el Estadio Universitario, los felinos reciben al Atlético de San Luis y la primera asignación es cumplir con la Regla de Menores, que pide mil 170 minutos de juveniles, o de lo contrario se descontarán 3 puntos.

El equipo auriazul suma 955 minutos, pero aún se le deben agregar 83 más por la participación de Diego Sánchez en el Mundial Sub 20. Es decir, a los Tigres les faltan 132 minutos.

Otro pendiente es el cuidar a los jugadores que tienen cuatro amarillas, quienes en caso de recibir una quinta tarjeta preventiva se perderán la ida de los Cuartos de Final: Ángel Correa, Juan Brunetta y Ozziel Herrera.

Y está el tema de quedar en lo más alto para la Liguilla. Los felinos son cuarto lugar con 33 puntos y en caso de vencer al San Luis y darse una combinación de resultados, todavía pueden alcanzar el primer lugar.

Para ello, Tigres necesita que Toluca y América empaten en su juego y que Cruz Azul no le gane a Pumas.