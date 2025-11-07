Inter Miami y Lionel Messi buscan victoria en playoffs de la MLS

Inter Miami y Lionel Messi están obligados a ganar el sábado al Nashville SC para evitar un nuevo fracaso en los playoffs de la liga norteamericana (MLS).

El partido definirá al vencedor de esta eliminatoria de primera ronda, que está empatada a un triunfo por bando después de la derrota del Inter la semana pasada en Nashville.

El equipo que dirige Javier Mascherano encara el duelo definitivo, este sábado, ante su público, la misma situación que vivió el año pasado cuando sufrió una chocante eliminación a manos del Atlanta United.

Un segundo tropiezo a las primeras de cambio implicaría no solo que el Inter cierre otra temporada sin títulos, tras su participación en la Copa de Campeones de la Concacaf, Leagues Cup y Mundial de Clubes.

En caso de derrota, el choque ante Nashville será también un triste cierre a las extraordinarias carreras de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes colgarán las botas al término de los playoffs.

Toda la presión, de esta forma, estará sobre los hombros de los jugadores del Inter, el club con mayor presupuesto de la MLS con diferencia, y del propio Mascherano.

El Jefecito, sustituto de Gerardo Martino tras la debacle del año pasado, se ve además obligado a modificar su once habitual por la baja de Luis Suárez.

El delantero uruguayo recibió el miércoles una nueva suspensión de la MLS, esta vez de un partido, por una patada al hondureño Andy Nájar en el juego anterior que no fue sancionada sobre el césped.

El castigo me pareció muy raro porque es una jugada que fue revisada por el VAR en tiempo real y no sugirió ninguna sanción de parte del árbitro", dijo este viernes Mascherano. "Como dijo el club, aceptamos la decisión pero no la compartimos".