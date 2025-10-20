Santiago Fernández rompe el silencio y responde a Martinoli: "No arruinaste mi carrera"

El conflicto entre Santiago Fernández y Christian Martinoli volvió a encenderse, más de 15 años después del fallido proceso olímpico rumbo a Pekín 2008. El exfutbolista, recordado por sus fallas frente al arco en aquel encuentro ante Haití, decidió responder públicamente a los constantes señalamientos del narrador de TV Azteca, que revivieron recientemente con un nuevo comentario en plena transmisión del Apertura 2025.

Todo comenzó con una frase que se volvió viral: "¿De qué te vas a disfrazar?", dicha por Martinoli en 2008 luego del partido en el que México ganó 5-1 a Haití, pero quedó eliminado del torneo preolímpico. Según Fernández, aquella narración marcó su imagen pública hasta hoy, afectando incluso su vida después del retiro.

"Todavía hay gente que me grita eso en la calle", lamentó el exjugador en una reciente entrevista.

Durante la transmisión del duelo entre Tigres y Necaxa en la Jornada 13, Martinoli respondió con ironía a esas declaraciones:

"Ahora ya no le puedo decir nada a nadie porque le voy a arruinar la carrera... aunque depende de qué tan grande sea esa carrera."

Estas palabras detonaron la respuesta directa de Fernández, quien publicó un video de más de seis minutos en su canal de YouTube, donde expresó su posición con tono firme pero reflexivo.

"Querido Christian, después de tantos años donde me has citado repetidamente... hoy he decidido tomar la palabra y compartir contigo de la misma manera... mi derecho de réplica."

El exdelantero aclaró que su intención no es victimizarse, sino señalar el impacto que pueden tener los comentarios mediáticos, especialmente cuando cruzan la línea hacia el acoso.

"Con el tiempo he comprendido la importancia de hablar sobre salud mental y bullying... No hablo desde el resentimiento, sino desde la necesidad de señalar una realidad que muchos viven", afirmó.

Fernández también cuestionó el uso del humor en medios deportivos, destacando que detrás de cada jugador hay una persona que puede verse marcada de por vida por frases lanzadas en un momento de tensión.

"Lamento profundamente que, después de tantos años, sigas demostrando una falta de empatía total y absoluta."

Finalmente, el exjugador de América y Toluca cerró su mensaje con contundencia:

"No, Christian, ni tú ni nadie arruinó mi carrera. Jugué en los equipos que quise, el tiempo que decidí, y eso nadie me lo puede quitar."

Este nuevo capítulo reabre un debate sobre los límites del humor y la crítica en los medios deportivos, así como el impacto emocional que puede tener sobre los protagonistas del deporte.