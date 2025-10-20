Hacienda demanda a Cruz Azul por irregularidades fiscales millonarias

La Cooperativa Cruz Azul enfrenta un nuevo capítulo judicial luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, presentó una denuncia por presuntas irregularidades fiscales que alcanzarían más de mil 700 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, la cooperativa habría reportado deducciones indebidas y operaciones simuladas en declaraciones de ejercicios fiscales recientes, lo que derivó en una posible defraudación fiscal.

El documento presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) señala a la propia Cooperativa y a varios exdirectivos vinculados con las gestiones de Guillermo "Billy" Álvarez y José Antonio Marín, quienes en años anteriores ya habían sido objeto de auditorías y acusaciones por malos manejos financieros.

Según las estimaciones de Hacienda, el monto observado supera los mil 700 millones de pesos, resultado de deducciones falsas y facturación a empresas sin operaciones reales. Entre las firmas señaladas en la querella figuran Luhan, Alyfranz y Soluciones Inteligentes y Servicios, compañías que presuntamente emitieron comprobantes fiscales apócrifos para justificar movimientos inexistentes.