Ceremonia inaugural marca el inicio del Torneo Clausura Fútbol Frontera

Con una colorida ceremonia que se escenificó en la cancha del Polonia, la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera dio inicio ayer a su Torneo Clausura 2025, el cual contará con 40 equipos protagonistas.

En la categoría Especial, la división mayor del balompié rielero, desfilaron los equipos de Los Compadres, Atlético Industrial, RL Allende, Aeropuerto, Buitres, Deportivo APG, Miravalle Jr., Real Occidental, Deportivo Cali y Real Independencia.

Por otra parte, en la categoría Primera "A" figuraron Atlético Borja, Pumas Occi, Deportivo Margaro, Nueva Creación, Flamengo, Real Morelos, Real Victoria, La Inde, Atlético Occi, Nápoles, Coyotes Borja y Borja Jr., mientras que en Primera "B" participarán Deportivo Barrey, Deportivo Bayern, Deportivo Miroslava, Ángeles, Real Occi, Deportivo Tesa, Leones Occi, Real Lauritos y Rec Audio.

También tomarán parte de la "B", los equipos Deportivo Elite, Agricultores de Abasolo, Mada FC, Coyotes, Chivas Sierrita, Allende, Cruzeiro, Sporting y Maleco Sport.

La ceremonia inaugural también contó con la presencia de autoridades municipales, directivos de la liga y personalidades del deporte local.

PREMIAN A LOS MEJORES

La directiva de la Liga Intermunicipal premió el esfuerzo realizado por jugadores, entrenadores, patrocinadores y porra de los diferentes equipos que destacaron en la edición anterior.

En la categoría Especial, se hizo entrega del campeonato de Liga al equipo de Los Compadres, mientras que Buitres fue subcampeón, Aeropuerto ganó la Copa y Amador Iglesias, de RL Allende, fue líder de goleo con 14 dianas.

En Primera "A", todos los honores se los llevó el Deportivo Cali, que ganó Liga, Copa y en automático el campeón de campeones, además de tener a uno de los mejores goleadores de la justa, Angel Morado, quien compartió créditos con Luis Cossío, del Real Independencia, ambos con 23 tantos.

Por último, en la categoría "B", La Inde se quedó con la Liga y el título de goleo, el cual se adjudicó Adrián Tuker con 24 pepinos, a la vez que Atlético Occi fue subcampeón y campeón de Copa.