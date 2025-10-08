INEDEC convoca a Tryouts de Softbol y Béisbol en Coahuila

Con el objetivo de conformar los equipos de softbol y béisbol 5 que representarán a Coahuila en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, el INEDEC lanzó la convocatoria abierta para los tryouts que se realizarán en las diferentes regiones del Estado para la selección de jugadores.

Tanto en softbol como en béisbol 5, en las ramas Varonil y Femenil, podrán participar jugadores y jugadoras de 14 a 19 años. Dichas pruebas se realizarán en Monclova el próximo 29 de noviembre, de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde, en las instalaciones de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha.

Los interesados en participar deberán cumplir con un registro y entregar una carta responsiva, la cual está disponible en la página web www.inedec.gob.mx, además de pagar una cuota de 350 pesos a través de la Asociación Coahuilense de Softbol.

De igual manera, los tryouts en ambas disciplinas se realizarán en Piedras Negras, Nueva Rosita, Torreón y Saltillo, buscando talentos de las diferentes regiones para integrar las selecciones que representarán a Coahuila en la Olimpiada Nacional del próximo año.