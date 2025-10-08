Luis Ángel Castillo se consolida como goleador estrella

Con récord invicto, con la ofensiva más contundente y la defensiva menos castigada, Los Compadres son los mandones en la máxima categoría de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

El actual campeón de la división Especial figura al frente de la tabla con 15 puntos tras haber ganado sus primeros 5 partidos de la campaña. Además, Los Compadres suman 29 anotaciones para encabezar el goleo colectivo, a cambio de apenas 2 tantos permitidos.

De manera individual destaca Luis Ángel Castillo, quien ha firmado 11 goles en 5 fechas jugando para el equipo líder, figurando como el máximo romperredes.

Por su parte, los Buitres marchan en el segundo puesto de la tabla con 11 puntos, seguidos por RL Allende con 8, mientras que APG, Real Occidental y Real Independencia suman 7 unidades respectivamente.

El recién ascendido Deportivo Cali cuenta con apenas 6 puntos después de 2 triunfos y 3 derrotas, a la vez que Deportivo Aeropuerto tiene 4 puntos con una victoria, un empate y 3 descalabros, dejando en el fondo de la tabla al Atlético Industrial y FC Miravalle que sólo han registrado 3 unidades.

JUEGAN LA JORNADA 6

La sexta jornada de la Liga Intermunicipal arranca este viernes en la cancha del Polonia, donde Los Compadres enfrentarán a la escuadra de Aeropuerto en duelo que iniciará en punto de las 7:45 de la noche.

Posteriormente, la actividad continuará el sábado con una intensa cartelera de 4 cotejos. A las 5:30 de la tarde, los equipos de Real Independencia y APG se enfrentarán en la cancha Lorenzo Mendoza, Real Occidental y Buitres harán lo propio en el campo del Cefare, mientras que un par de horas después, Deportivo Cali recibirá al Miravalle y RL Allende le hará los honores al Atlético Industrial.