Serpientes superan a Gigantes en un emocionante duelo

El equipo de D-backs detonó la artillería en la sexta y séptima entrada para conseguir su cuarta victoria de la campaña, tras superar a Gigantes por pizarra de 9 carreras a 5 en encuentro de la Liga de Béisbol de 40 años y más.

Con la pizarra empatada 3-3 después de 5 capítulos, las serpientes respondieron de forma contundente en la parte alta del sexto rollo y tomaron ventaja con una triple producción elaborada por Christian Bernal, Miguel Trejo y Néstor Zertuche.

Los colosos lograron acortar la distancia en el cierre de la misma tanda, con Ubaldo Medellín pegando un cuadrangular de 2 carreras para poner el score 5-6, sin embargo, los D-backs atacaron de nuevo en la séptima entrada y definieron el triunfo con otro racimo de 3 anotaciones, a cargo de Jesús Vega, Alejandro Benavides y Maurilio Sierra.

En el montículo, el relevista Luis Ayala se apuntó la victoria mientras que Jorge Zapata cargó con la derrota, lanzando toda la ruta.

ESTRELLAS BRILLARON ANTE ORIOLES

Arturo Iracheta bateó de 5-4 y Javier Mata pegó de 4-2 con 3 anotaciones aportadas para comandar al equipo de Estrellas en el triunfo sobre Orioles por pizarra de 17-7, en duelo de sotaneros.

El equipo estelar labró la ventaja con rallys de 5 carreras en la segunda y cuarta entrada, mientras que en el sexto rollo consumaron el triunfo con una producción de 6 anotaciones. Por su parte, el pitcher Carlos Olguín tiró 7 innings para agenciarse el éxito ante Mario Cabrera, quien también completó la ruta.