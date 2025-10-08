Mets se acercan al liderato al vencer a los Gallos

Los Mets se metieron en la pelea por el subliderato de la Liga de Béisbol Gilberto Felán con el doble triunfo conseguido ante los Gallos de Estancias, en duelo que sostuvieron dentro de la serie 12. Tras dominar la doble cartelera celebrada el pasado domingo, los metropolitanos pusieron su marca en 16 victorias y 8 derrotas, para compartir el subliderato con Yankees, en tanto que los Gallos se quedaron en el fondo del standing con récord de 6-18. La novena metropolitana exhibió su poder ofensivo en el primer encuentro y terminó imponiéndose por pizarra de 15 carreras contra 10; Sergio Villarreal, Raúl Rodríguez y Erick González pegaron de 5-4 para comandar la artillería, mientras que en el duelo de serpentinas, Jesús Alejo se anotó el acierto tras lanzar la ruta completa. Los Mets elaboraron rallys de 4 carreras en la cuarta y séptima entrada, además de un racimo de 5 anotaciones en la quinta tanda para soportar la ventaja, la cual complementaron Irvin Alejo y Raúl Rodríguez con timbres en el segundo rollo. Por Gallos, la derrota fue para el abridor Héctor Avilés, mientras que Owen Elizondo destacó en la registradora con marca de 4-3, incluyendo un jonrón de campo. Posteriormente, en el segundo compromiso de la jornada, los metropolitanos vinieron de atrás para vencer a los emplumados por pizarra de 10-8 y quedarse con la serie. El equipo de Estancias tenía una ventaja de 6 carreras por 4 al final de la quinta entrada, sin embargo, los Mets remontaron en la apertura del sexto rollo con una triple producción elaborada por Irvin Alejo, Héctor Cruz y Raúl Rodríguez, quienes repitieron la cuota de 3 rayitas en el séptimo episodio para remachar la victoria. Los Gallos hicieron la intentona en el cierre de la séptima tanda, pero sólo les alcanzó para recortar la distancia con anotaciones de Santiago Rodríguez y Owen Elizondo. Por otro lado, el acierto fue para el abridor Harold Garza y perdió Jacobo Hernández.