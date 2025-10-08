Los Peña ganan a Raptors en emocionante partido de voleibol

Los Peña sumaron una victoria más a su cuenta en la Liga de Voleibol Rangelitos tras imponerse ante Raptors en tres sets, en partido de la jornada 13 que disputaron en la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez.

El sexteto peñista impuso condiciones en el primer episodio con cartones de 25-10, mientras que los Raptors respondieron en el intermedio con parciales de 25-20 para nivelar la contienda y obligar al tercer set.

Ya en el decisivo, Los Peña retomaron su mejor nivel de juego y definieron con un cerrado 15-13, para registrar un triunfo más dentro de la categoría Mixta.

WARRIORS REMONTÓ ANTE CUERVOS

En uno de los partidos más emocionantes de la jornada, el equipo de Warriors hizo la hombrada ante Cuervos y se agenció el triunfo en tres sets.

Los emplumados dominaron el inicio del encuentro con parciales de 26-24, mientras que los bélicos respondieron en el segundo episodio para iniciar la remontada con cartones de 25-20, mientras que en el tercer set aseguraron el triunfo con un claro 15-11.

Por su parte, en duelo de la categoría Femenil, el equipo de Vaqueras se impuso en tres episodios ante la escuadra de Divas. Las sombrerudas se impusieron 25-12, 18-25 y 15-5 para quedarse con un apretado triunfo.