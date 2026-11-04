Guerra en Medio Oriente obliga a retrasar la Copa Asiática 2027: Arabia Saudita pierde otra gran cita deportiva

La creciente tensión bélica en Medio Oriente comenzó a tener consecuencias importantes en el calendario deportivo internacional. Esta vez, la afectación llegó a la Copa Asiática 2027, cuya celebración en Arabia Saudita tuvo que ser aplazada debido a las condiciones de inseguridad y las dificultades para garantizar el traslado de equipos, jugadores y aficionados.

La Confederación Asiática de Futbol (AFC) confirmó este martes que el campeonato ya no comenzará el 7 de enero de 2027, como estaba establecido inicialmente. En su lugar, propuso que el certamen se realice del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero de 2028.

¿Cuándo se jugará la Copa Asiática 2027?

La decisión se tomó después de varias semanas de incertidumbre sobre la capacidad del país anfitrión para organizar un evento de esta magnitud en medio de la escalada del conflicto regional.

En su comunicado, el organismo explicó que los acontecimientos en la región han generado dificultades logísticas y alteraciones en los viajes, por lo que consideró necesario modificar el calendario para proteger a las selecciones participantes, los organizadores y los espectadores.

Con el nuevo planteamiento, la competición se desarrollaría entre finales de diciembre de 2027 y las primeras semanas de enero de 2028. Sin embargo, las fechas todavía necesitan la aprobación de la FIFA, principalmente para coordinar la disponibilidad de los futbolistas que militan en clubes de distintas partes del mundo.

Por ahora, el formato del campeonato permanecerá sin modificaciones. Serán 24 selecciones nacionales las que competirán en ocho sedes distribuidas entre Riad, Yeda y Kobar.

Entre los equipos que destacan en la competencia se encuentran Japón, Corea del Sur, Australia, Irán y la propia Arabia Saudita.

La incertidumbre ya había alcanzado a los organizadores

El aplazamiento puso fin a varios meses de especulaciones sobre el futuro del torneo. Apenas un mes antes, durante una reunión de la AFC en Tokio, Muhammed Q. Alghamdi, portavoz del comité organizador, había asegurado que las actividades cotidianas en Arabia Saudita continuaban desarrollándose con normalidad.

Sin embargo, el presidente de la confederación, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, ya había contemplado la posibilidad de posponer el campeonato durante 12 meses si la situación de seguridad no mejoraba.

Finalmente, las circunstancias regionales llevaron a modificar la planificación original.

Otros eventos deportivos también resultan afectados

La Copa Asiática no es el único acontecimiento que ha sufrido las consecuencias del conflicto. Otras competiciones internacionales también han tenido que modificar sus planes ante las dificultades que representa mantener eventos deportivos en la región.

Entre los cambios más destacados se encuentra la cancelación del Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1 correspondiente a esta temporada, además del traslado de la carrera de Baréin a Malasia debido a la guerra con Irán.

Mientras tanto, las competencias de Qatar y Abu Dabi permanecen en el calendario, aunque la continuidad de los eventos automovilísticos en la zona enfrenta incertidumbre. El Gran Premio de Arabia Saudita todavía aparece programado para 2027.

Por otra parte, las Finales de la WTA, torneo que reúne a las mejores tenistas del circuito femenino al cierre de cada temporada, también abandonaron Arabia Saudita y fueron trasladadas a Indian Wells, California.

Arabia Saudita enfrenta dificultades para mantener su calendario deportivo

Los cambios representan un obstáculo para los planes saudíes de consolidarse como uno de los principales destinos mundiales del deporte de élite.

Durante los últimos años, el país ha impulsado grandes inversiones para atraer competiciones internacionales, construir instalaciones deportivas y posicionarse como anfitrión de importantes acontecimientos.

Sin embargo, la escalada bélica ha complicado estos proyectos y provocado la suspensión, reubicación o modificación de distintos torneos.

La situación también genera incertidumbre sobre otros compromisos deportivos del país, entre ellos la organización del Mundial de Futbol de 2034, para el cual Arabia Saudita fue designada como sede.