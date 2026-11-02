Sergio Pérez registra su marca EVS El Viejo Sabroso en México

CIUDAD DE MÉXICO — El piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio "Checo" Pérez, transformó una de las expresiones virales más populares de las redes sociales en un activo comercial formal tras obtener el certificado de registro de marca por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El organismo federal confirmó la entrega del título de propiedad intelectual para la denominación "EVS El Viejo Sabroso", otorgando al automovilista tapatío la protección jurídica exclusiva para la comercialización de productos y servicios bajo este sello dentro del territorio nacional.

La entrega del certificado oficial ocurrió en el marco del Gran Premio de México 2026, evento que marcó el retorno de Pérez a las pistas del Autódromo Hermanos Rodríguez tras la pausa en su carrera deportiva durante la temporada 2025. Representantes del instituto indicaron que la medida busca brindar certeza jurídica a las personalidades y emprendedores que construyen activos comerciales a partir de su proyección pública.

Origen del apodo

El origen del apodo se remonta a 2021, cuando aficionados a la categoría reina del automovilismo crearon un meme a partir de una toma promocional donde el piloto aparecía de espaldas. La edición digital del cuerpo del corredor se combinó con una frase popularizada por el personaje del Maestro Roshi en el doblaje al español de la serie animada Dragon Ball Z, consolidando el sobrenombre entre la fanaticada mexicana.

Acciones de la autoridad

La formalización de la marca coincidió con un amplio despliegue de fiscalización coordinado por las autoridades federales para frenar el comercio informal en torno a la justa automovilística. El 30 de octubre, inspectores del instituto, en conjunto con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Auxiliar de Iztacalco, ejecutaron un operativo de retiro de mercancía no autorizada en los accesos al circuito capitalino.

A la par de las acciones operativas en el autódromo, la institución ejecutó la denominada Operación Limpieza en dos inmuebles comerciales de la capital. La intervención derivó en el aseguramiento de 8 mil 254 productos apócrifos con un valor conjunto estimado en 728 mil 935 pesos mexicanos.

El primer aseguramiento tuvo lugar en el establecimiento China Mega Shop Tacuba, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde las autoridades decomisaron 3 mil 803 piezas valuadas en 345 mil 705 pesos. El segundo procedimiento se realizó en la sucursal China Mega Shop Tezontle, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, con la incautación de 4 mil 451 artículos calculados en 383 mil 230 pesos.

Entre los objetos confiscados durante los cateos destacaron prendas de vestir deportivas, accesorios, papelería, mochilas, termos y artículos de colección que reproducían indebidamente la imagen de la competencia y de las escuderías participantes.

Con el otorgamiento de este título legal, Pérez blinda su identidad comercial en una coyuntura clave de su trayectoria profesional, resguardando los derechos de explotación sobre el lema frente a la fabricación y venta de productos no autorizados.