Jesús Owono, bajo investigación por la muerte de Jesús de Miguel durante un partido en España

La muerte del futbolista Jesús de Miguel, ocurrida tras disputar un encuentro entre Tenerife y FC Andorra correspondiente a la Segunda División de España, derivó en una investigación judicial contra el guardameta Jesús Owono, quien protagonizó la jugada que antecedió al fallecimiento del delantero.

De Miguel perdió la vida este martes a causa de un paro cardiorrespiratorio, luego de recibir un fuerte impacto en el pecho durante el partido. La acción fue protagonizada por Owono, portero ecuatoguineano de 25 años, quien fue expulsado en el minuto 97 del encuentro disputado en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

La Policía Nacional española confirmó que el guardameta será investigado por un posible delito de homicidio imprudente leve. El caso quedó bajo seguimiento del Grupo de Homicidios, que deberá esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

¿Cómo ocurrió el incidente?

Uno de los principales puntos de la investigación será determinar si la entrada de Owono, en la que golpeó con la rodilla el pecho de Jesús de Miguel, fue una acción accidental al intentar disputar el balón o si existió intención de causar daño al jugador.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias explicó que cuando se registra un fallecimiento cuya causa no es considerada natural, como ocurrió en este caso, corresponde iniciar una investigación judicial de oficio para establecer las posibles responsabilidades.

Consecuencias legales para Jesús Owono

La situación legal del arquero dependerá de las conclusiones de las autoridades y de la gravedad que se determine sobre su actuación durante el encuentro. De acuerdo con información publicada por el diario catalán Sport, el artículo 142 del Código Penal español contempla penas de entre uno y cuatro años de cárcel cuando el homicidio se produce por imprudencia grave.

En caso de que la conducta sea considerada de menor gravedad, las sanciones podrían ubicarse entre tres y 18 meses de prisión. Hasta ahora, no se conoce un antecedente en España en el que un futbolista haya terminado en prisión por un episodio de violencia, accidental o intencional, ocurrido durante un partido de futbol.

Impacto en la vida de Owono

Además del proceso judicial, el portero podría recibir una sanción deportiva considerable por la acción que derivó en la muerte de Jesús de Miguel. La situación también ha tenido repercusiones personales para el guardameta, quien, según la información difundida, se encuentra profundamente afectado por lo sucedido y decidió cerrar su cuenta de Instagram después de recibir numerosos mensajes de odio.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades deberán determinar cómo ocurrió el contacto entre ambos futbolistas y si existen elementos suficientes para atribuir alguna responsabilidad penal a Jesús Owono.